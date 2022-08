Motoristas e monitores do transporte escolar passam por curso de capacitação 

A Secretaria Municipal de Educação está promovendo um curso de capacitação para motoristas e monitores do transporte de estudantes. O treinamento é realizado aos sábados e beneficia, inclusive, os prestadores de serviços que atendem a rede municipal de ensino.

Os participantes foram divididos em quatro turmas e a capacitação foi iniciada com a primeira turma no último sábado, dia 27 de agosto, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural. As demais serão nos dias 10 de setembro, 1º e 8 de outubro.

Ao todo, a Secretaria Municipal de Educação espera capacitar 240 motoristas e monitores. Vale ressaltar que os profissionais já recebem informações sobre as medidas de qualificação pelas empresas terceirizadas. A capacitação faz parte da programação da pasta, a fim de atender todos os servidores da rede.