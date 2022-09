Motoristas de Porsche são detidos pela Polícia Rodoviária na prática de “racha” no Guaçu

Três motoristas de carros Porsche foram detidos na manhã deste domingo (25) após flagrante da prática de racha pelas rodovias SP-340 (sentido Mogi Mirim/Mogi Guaçu) e SP-342 (sentido Mogi Guaçu/Espírito Santo do Pinhal).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, por volta das 7h50 uma equipe de patrulhamento verificou que três carros trafegavam pela SP-340 em alta velocidade, aproximadamente acima de 180 quilômetros por hora, realizando manobras perigosas e, aparentemente, competindo velocidade.

Os Policiais Rodoviários Cabo Cipriano e Soldado Edmar fizeram acompanhamento dos veículos e conseguiram abordar os três motoristas na SP-342, km 172 – sentido cidade de Pinhal.

Os carros eram: um Porsche 911 Turbo, de cor cinza, placa de São Paulo, um Porsche/Cayman, de cor azul, placa de Curitiba/PR e o terceiro é um Porsche Cayman, de cor cinza, com placa de São Paulo.

Os três foram presos e levados à Central de Polícia Judiciária, em Mogi Guaçu, onde a delegada de plantão determinou o boletim de ocorrência por racha, com base no artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata: de Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada.

Os três motoristas ainda tiveram que pagar fiança no valor de R$ 5 mil.