Motorista solta gado na rodovia SP 342 e some deixando o caminhão em chamas

Por volta das 01h00 da manhã desta segunda-feira (22), Equipes da RENOVIAS e Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionados para combater as chamas de um caminhão que pegava fogo no KM 191 da Rodovia SP 342, divisa entre Espírito Santo do Pinhal e Mogi Guaçu, bem próximo ao pedágio.

O incêndio tomou por completo o caminhão, os Bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas. O caminhão estava carregado com dezenas de cabeça de gado, segundo informações, o gado foi solto na rodovia pelo KM 188, entre ao trevo da Nova Louzã e Veridiana, provavelmente pelo motorista do caminhão, que teria percebido o princípio de incêndio.

Equipes da Polícia Militar de Mogi Guaçu, sob o comando do Sargento Toniette foram até o local e fizeram buscas pela região, eles descobriram que o caminhão veio da vicianl Itapira-Mogi Guaçu, pois desde o trevo do Bairro Roseira havia sinais de vazamento de óleo diesel e permaneceu até o local onde o caminhão parou e pegou fogo.

O gado se espalhou pela rodovia e acessaram algumas propriedades rurais da região e funcionários da RENOVIAS conseguiram juntar todos em uma área segura a espera do proprietário.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de São João da Boa Vista, onde está o caminhão com placa da Bahia, até o momento ninguém se manifestou, mas acredita-se que o gado seja produto de furto ou roubo pelo Sul de Minas Gerais, região de divisa coma cidade de Itapira.

Qualquer informação que possa levar ao dono dos animais, ligue 181 Disk Denúncia da Polícia Civil ou para a RENOVIAS 0800 055 9696.