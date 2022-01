Motorista se perde e derruba poste em forte colisão

No final da tarde deste domingo (16), um acidente de trânsito foi registrado no Jardim Novo I.

Segundo apurado, o condutor de um GM Corsa seguia pela Rua Vereador Arthur Oliveira Rocha, quando por motivos não informados perdeu o controle do carro e acabou batendo em um poste de energia elétrica.

Com a força do impacto, o poste acabou caindo sobre o carro e a fiação ficou sobre a via. Por sorte, ninguém mais foi atingido, o motorista teve ferimentos leves apenas.

A Polícia Militar cuidou do trânsito até que a Elektro providenciasse a retirada do poste e da fiação.

Fotos: John Everte