Motorista se perde e colide na traseira de ônibus estacionado

Um grave acidente aconteceu na Rua Élcio Rodrigues, Jardim Novo II no início da noite desta quarta (21).

Segundo apurados pelos GCMs Marques e Xavier, o condutor não habilitado de um VW Gol perdeu o controle ao passar sobre uma lombada e acabou colidindo contra a traeira de um ônibus que estava estacionado.

Com a força do impacto, o condutor apresentou diversos ferimentos pelo corpo e o passageiro do carro ficou com a pernas presas entre o banco e o painel do carro, al´me de outros ferimentos.

Homens do Corpo de Bombeiros com apoio do SAMU estiveram no local e resgataram ambas as vpitmas, após os primeiros socorros, os dois foram encaminhados para o PPA (Posto de Pronto Atendimento) que fica no mesmo bairro do acidente, eles receberam cuidados médicos e permaneceram internados em observação.

O local do acidente recebeu a vistoria da Perícia da Polícia Técnica, o veículo também foi recolhido por apresentar documentação obrigatória em atraso.

Fotos: John Everte