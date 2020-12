Motorista se perde, bate e derruba poste na descida do Tiro de Guerra

Uma Perua Kombi bateu contra um poste de energia elétrica na descida da Avenida Paula Amorin, conhecida como subida/descida do Tiro de Guerra, na manhã desta quarta-feira (09).

A queda do poste interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região. A Eketro trabalha no restabelecimento da energia. A via esta interditada por tempo indeterminado.

O condutor da Perua Kombi, por motivo ainda a ser apurado, perdeu o controle da direção do veículo, vindo a colidir no poste quando descia a avenida.

O motorista foi socorrido com ferimentos moderados pela equipe do SAMU até a Santa Casa de Mogi Guaçu, homens do Corpo de Bombeiros apoiaram na ocorrência.