Motorista se perde, acerta prismas e capota na Avenida Brasil

No começo da manhã desta quinta (02), a Polícia Militar registrou um acidente de trânsito na Avenida Brasil.

O condutor de um utilitário que faz entregas para o Mercado Livre seguia pela Avenida Brasil, quando nas proximidades do Buriti Shopping acabou perdendo o controle da direção, acertando os prismas de concreto que divide as duas faixas da via vindo a capotar.

Por sorte, o condutor nada sofreu, apenas prejuízos materiais. Trânsito normalizado pelo local.