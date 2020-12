Motorista se fere após derrapar carro e bater em poste

No início da manhã desta quarta (02), a condutora em um Ford Ka ficou ferida após bater em um poste, ocorrência registrada pela Polícia Militar.

Segundo apurado no local, a condutora de 25 anos seguia com seu veículo pela Avenida Paulo Amorim (Morro do Tiro de Guerra), sentido Avenida Tancredo Neves, no Jardim Igaçaba, quando teria perdido o controle do carro, que derrapou devido ao asfalto molhado e bateu em um poste. Com a pancada, uma das rodas do carro saiu e a condutora apresentou fortes dores em região do torax.

Uma equipe do SAMU foi acionada e após prestar os primeiros socorros a encaminhou para ao Hospital São Francisco, onde permaneceu internada para cuidados médicos.

Fotos Exclusivas: John Everte