Motorista provoca série de acidentes, duas mulheres ficaram feridas

Na tarde desta segunda-feira (21), o condutor de um GM Corsa prata colidiu contra pelo menos quatro carros, em um deles, mãe e filha ficaram bastante feridas.

Segundo apurado junto a Polícia Militar, o jovem condutor do GM Corsa seguia pela Avenida Bandeirantes sentido Bairro da Capela, na altura do Parque Cidade Nova, colidiu contra dois veículos, houve apenas danos materiais. O condutor do Corsa seguiu pela avenida e em frente o Asilo chocou-se na traseira de GM Celta (foto), o qual foi arremessado contra um caminhão que estava estacionado, causando ferimentos em duas mulheres, mãe e filha.

O condutor do Corsa ainda seguiu pela Avenida Bandeirantes e poucos metros a frente, na rotatória que dá acesso ao Jardim Santa Helena colidiu contra outro veículo.

A PM já estava no encalço do condutor do Corsa e o abordou quando o mesmo acessou a Rua Manoel Mendes, próximo ao muro do Recanto artigiani.

No GM Celta, mãe e filha receberam os primeiros socorros dos homens do Resgate (Corpo de Bombeiros) e foram removidas para a Santa Casa, onde permaneceram internadas sob cuidados médicos.

O condutor do GM Corsa que provocou os acidentes contou aos PMs que fazia tratamento para epilepsia e que não estava em dia com a medicação e que na data de hoje, trabalhou normalmente e que as colisões contra os quatro veículos aconteceu no momento em que estava indo embora para a sua residência.

O jovem condutor foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde ele foi ouvido pela Autoridade de Plantão. O caso agora vai ficar a encargo da Polícia Civil, que vai apurar as responsabilidade do causador dos acidentes.

Fotos: Claudio H. Felício (Portal Cidade de Mogi Guaçu)