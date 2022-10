Motorista perde o controle e capota carro na SP 340

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (4) na rodovia SP-340, deixou um homem levemente ferido. De acordo com testemunhas, um Volkswagen Gol, verde, modelo 1998, com placas de São Sebastião da Grama, trafegava pela estrada sentido Sul (Campinas).

Por volta das 9h00, quando passava pelo Km 156, acabou perdendo o controle do veículo, a menos de 500 metros do posto da PMR (Polícia Militar Rodoviária). O Gol acabando indo parar no canteiro central e, após bater na canaleta de águas pluviais, capotou, parando com as rodas para cima.

O motorista do carro, de apenas 20 anos, conseguiu sair do veículo. Logo em seguida, duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim (156) chegaram ao local do acidente e prestaram auxílio ao rapaz. Com algumas escoriações pelo corpo, ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste.

A Renovias, concessionária da rodovia, já destombou o veículo, que ficou bastante danificado. O veículo deverá ser guinchado para o pátio da PMR. No momento do acidente, a pista estava seca e o movimento naquele trecho da SP-340 estava normal.

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim