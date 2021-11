Motorista perde controle de carro e cai em ribanceira

Um motorista de uma picape escapou com vida de um grave acidente registrado na noite de quinta-feira (18) na rodovia “Deputado Nagib Chaib” (Mogi Mirim/Mogi Guaçu). De acordo com a vítima, por volta das 21h30, ela conduzia uma picape Chevrolet Montana sentido a Mogi Mirim.

Quando terminou de fazer uma curva existente no Morro Vermelho, próximo a um condomínio, o carro ficou desgovernado e rodou na pista. Em seguida, a Montana despencou em uma ribanceira de mais de cinco metros de altura, vindo a cair no terreno que pertencia ao antigo Curtume.

O motorista que conduzia o carro estava de cinto de segurança. Ele tentou deixar o carro pela porta do motorista quando o capotamento cessou. Porém, por causa de uma forte batida contra uma árvore, a porta não abriu. Com muito esforço, ele quebrou a janela do lado do passageiro e conseguiu, finalmente, abandonar o veículo, apenas com escoriações leves.

Um morador do local, que ouviu o enorme barulho provocado pela queda da picape, correu para socorrer possíveis vítimas, mas quando chegou ao local, o motorista já estava fora da Montana. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas teve muitas dificuldades para chegar ao local devido a mata fechada.

Mesmo com ferimentos aparentemente leves, os bombeiros levaram o motorista para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, onde ele foi examinado por um médico e liberado em seguida. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) e Polícia Militar também estiveram no local.

Para os policiais, o fato de estar chovendo forte no momento do acidente pode ter contribuído para a perda do controle da Montana. Outros acidentes graves já foram registrados naquele mesmo local que, apesar de ter uma enorme ribanceira, não possui defensas metálicas no acostamento. A manutenção dessa rodovia é de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas e Rodagens) do Governo do Estado.

