Motorista morre após perder controle de carro e cair no Rio Oriçanga

Um grave acidente vitimou fatalmente um homem de 41 anos no início da noite deste domingo na Rodovia SP 340, Mogi Guaçu.

Segundo apurado no local, o condutor de um Cross Fox com placas de Mogi Mirim que seguia sentido Mogi Mirim perdeu o controle do veículo no KM 179, próximo ao trevo do Jatobazeiro, acabou invadindo o canteiro central, bateu em uma caixa de captação de água e foi parar dentro do Rio Oriçanga, uma queda de aproximadamente 12 metros.

Uma testemunha acionou o socorro da RENOVIAS, a ambulância chegou rápido ao local do acidente, o carro ainda estava com o motor ligado e como o rio é raso no trecho, ficou apenas com a parte frontal dentro da água, no entanto, não foi encontrado nenhuma vítima.

Equipes de apoio da RENOVIAS e homens do Corpo de Bombeiros estiveram presentes e após uma varredura no rio acabou por encontrar o corpo do condutor, identificado como sendo Adriano Batista Cândido, a princípio morador em Mogi Guaçu.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local e após trabalhos de perícia vai tentar descobrir se a vítima morreu com o impacto e foi ejetado do veículo ou se tentou sair do carro perdendo os sentidos e após cair no rio se afagou.

A ocorrência foi registrada pelos Policiais Militares Rodoviários Sargento Klinger e Cabo Evaristo.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes/MGA