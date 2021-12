Motorista fica preso nas ferragens após colisão traseira na SP 340

Por volta das 16h00 um caminhão carregado de laranja, com placas de Engenheiro Coelho bateu na traseira de um caminhão caçamba com placas de Santos no KM 168, sentido Mogi Mirim, em frente o posto Rio Guaçu.

O condutor do caminhão carregado de laranja que bateu atrás ficou preso nas ferragens e foi resgatado por homens do Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim com apoio da RENOVIAS e encaminhado para o UPA do Jardim Novo II com ferimentos leves, apesar da gravidade.

O trânsito ficou bastante prejudicado no local, ocorrência registrada pela Policia Rodoviária.

Fotos: Rodrigo Fernandes