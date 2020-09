Motorista fica preso nas ferragens após colisão entre carro e caminhão

Um grave acidente de trânsito foi registrado pelos PMs Cabo Godoy e Soldado Helton por volta das 22h30 desta terça (09) na Avenida Suécia, zona leste da cidade.

Segundo apurado, o condutor de um Fiat Uno que tinha como passageira a sua companheira, trafegava pela Rua José B. Sínico, Jardim Zaniboni I e no cruzamento com a Avenida Suécia, não teria respeitado a preferência e acessou repentinamente a avenida sendo atingido em cheio na lateral por um caminhão baú.

O condutor do Fiat Uno ficou preso nas ferragens devido aos estragos causados pelo impacto.

Socorristas do Resgate do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados. A mulher foi socorrida pelo SAMU para a Santa Casa com fortes dores nas costas. Os homens do Corpo de Bombeiros tiveram que arrancar a porta do veículo para retirar o motorista, que teve escoriações pelo corpo. O casal permaneceu internado na Santa Casa para exames, o motorista do caminhão nada sofreu.

A Perícia da Polícia Científica foi acionada pelo local do acidente, o Fiat Uno foi recolhido devido a estar com a documentação irregular.

Fotos Exclusivas: John Everte