Motorista fica gravemente ferido em colisão de carro e caminhão

A manhã deste sábado (25), começou com o registro de um acidente envolvendo um carro e um caminhão prancha de guincho, na SP-147 no km 155 + 600, na entrada das Chácaras Ypê.

O condutor do veículo, um Citroën C3 de cor preta, sofreu ferimentos graves, foi atendido pelo SAMU (Serviço Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Mogi Mirim.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro trafegava pela saída das Chácaras Ypê para acessar a pista e retornar sentido Itapira, mas não teria feito a parada obrigatória antes do cruzamento pela rodovia.

O caminhão-guincho seguia sentido Itapira e de repente foi atingido pelo veículo.

Com o forte impacto, a lateral direita (do passageiro) e a frente do carro ficaram destruídas. A frente do caminhão também ficou bastante danificada.

As equipes da Intervias – concessionária que administra a rodovia -, da Renovias e dos Bombeiros de Mogi Mirim também atenderam a ocorrência, que ainda está em andamento.

Os PMRs Cb Fabrício e Sd Andrey atenderam a ocorrência com apoio dos policiais Sd Teodoro e Sd Lima.

Fotos: Cláudio Felício

Fonte: Portal da Cidade Mogi Mirim