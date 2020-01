Motorista fica gravemente ferido após choque contra poste

No final da noite desta quarta-feira (08), os PMs Zerneri e Westin registraram um grave acidente de trânsito que aconteceu no Jardim Igaçaba.

Segundo apurado, Willian dos Santos Morais, 26 anos, conduzia uma pickup Fiat Strada pela vicinal da Avenida Tancredo Neves, sentido Rodovia SP 340, quando nas proximidades da rotatória que dá acesso ao Jardim Igaçaba, por motivos desconhecidos, subiu a guia e bateu transversalmente contra um poste de concreto da Elektro, vindo a rodar por diversas vezes.

Ele estava acompanhado de sua esposa e seu filho, uma criança. Com a pancada, Willian ficou retido nas ferragens e foi necessário da ação dos homens do Resgate do Corpo de Bombeiros com apoio do SAMU para socorrer ele em estado grave, com diversas fraturas na região do tórax. A esposa e o filho tiveram ferimentos leves, todos foram encaminhados para a Santa Casa, Willian passou por cirurgia, pois teve o pulmão perfurado.

Chovia no momento, o que pode ter sido agravante para o acidente, Willian e família estava indo para Espírito Santo do Pinhal, onde moram. O local foi periciado pela Polícia Científica.