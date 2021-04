Motorista embriagado capota Monza na SP 340

Um acidente sem vítimas foi registrado na rodovia SP-340, em Mogi Guaçu, na manhã deste domingo, 11, envolvendo um Monza com placas de Santa Bárbara do Oeste.

No km 171, em um dos acessos à cidade, o motorista perdeu o controle da direção, vindo a invadir o canteiro central. O veículo capotou e foi parar com as rodas pra cima.

Felizmente o condutor nada sofreu, mas no exame do etilômetro foi constatado alto teor de álcool presente no sangue, que chegou a 0,40, quando o permitido pela legislação federal de trânsito é 0,05. Outros dois ocupantes também não se feriram.

O motorista foi levado para o plantão policial na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu.

= FOTOS EXCLUSIVAS: CLÁUDIO HENRIQUE FELÍCIO = Portal Cidade de Mogi Guaçu