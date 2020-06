Motorista é atropelado e esfaqueado: criminoso teria sido o genro

Por volta do meio dia desta sexta (05), um homem de 52 anos foi atropelado e esfaqueado na Rua José Cristino de Oliveira Campos, no Jardim Selma, zona sul da cidade.

Segundo apurado pelos GCMs Lucas e Gisele, a vítima que é motorista de caminhão e trabalha em um supermercado foi atropelado por um GM Corsa, preto no momento que desceu do caminhão, o ocupante deste veículo que seria genro da vítima tentou prensar ele contra o caminhão, mas não conseguiu, então, deu meia volta e desferiu três golpes de faca, um na costas, outro na perna e um de raspão na cabeça e fugiu sentido ignorado.

Equipes do SAMU foram até o local e após prestarem os primeiros socorros conduziram R.D.O.S. para a Santa Casa em estado grave, com uma perfuração no pulmão.

O caso está sendo apresentado na Central de Polícia Judiciária e deverá ser elaborado como Tentativa de Homicídio e Lesão corporal Grave, o suspeito segue foragido e a motivação do crime ainda é ignorado.