Diretor de sindicato guaçuano morre em acidente na SP 344

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira (04) na Rodovia SP 344, que liga São João da Boa Vista á Vargem Grande do Sul, uma pessoa morreu.

Celso Donizete de Oliveira

Foi apurado que o condutor de um Fiat Pálio com placas de Mogi Guaçu tentou atravessar a via na tentativa de acessar uma estrada rural, momento este que foi atingido na lateral por um caminhão, conduzido por um motorista de 25 anos que seguia sentido Vargem Grande do Sul.

Coma força do impacto, o motorista do Pálio, identificado como sendo Celio Donizete de Oliveira de 59 anos morreu na hora. O condutor do caminhão teve ferimentos leves e recusou atendimento.

Funcionários da RENOVIAS cuidaram de preservar o local até a chegada da Perícia, que após os trabalhos, liberou a rodovia. O corpo da vítima fatal foi encaminhada para o IML de São João da Boa Vista e mais tarde liberado para a família.

Celinho, como era conhecido, era diretor do Sindicato dos Ceramistas de Mogi Guaçu e região.

Fotos: Carioca/Notícias Policiais de São João da Boa Vista/SP