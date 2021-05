Motorista de aplicativo é resgatado pela PM do Guaçu após assalto em Poços de Caldas

O suspeito de realizar três assaltos com faca de açougueiro, em Poços de Caldas/MG, foi preso na madrugada desta quinta-feira (27), em Mogi Guaçu.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de 20 anos armado com uma faca, roubou um motorista de aplicativo e obrigou o condutor a dirigir até um posto de combustível em Mogi Guaçu que fica na Rodovia SP 340, KM 168 (Posto Rio Guaçu).

Ainda segundo a polícia, uma equipe da PM abordou o veículo e resgatou a vítima, em seguida, o suspeito foi preso. Em contato com a PM de Poços de Caldas, o rapaz foi reconhecido como suspeito dos crimes ocorridos na cidade. Ele foi preso e a faca utilizada nos roubos também foi apreendida.

De acordo com a PM, o suspeito já tem passagens e cumpriu recentemente uma pena de nove meses por um roubo no Centro de Poços. O rapaz havia deixado a prisão no dia 6 de maio desse ano.

Para os PMs, o motorista de aplicativo relatou que existia um outro bandido que havia deixado o veículo para efetuar saques com o cartão de crédito roubado, no entanto ele não foi encontrado. Felizmente a vítima passa bem e teve seu veículo e parte dos itens subtraídos restituídos.

Veja no link abaixo a notícia veicula pela TV Plan de Poços de Caldas:

https://fb.watch/5LKsGmpshH/