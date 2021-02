Motorista bate em carro estacionado e capota I30 na Avenida W. Luís

Pouco antes das 14h00 deste domingo (31), um capotamento foi registrado na Avenida Washington Luís, na Vila São Carlos.

Segundo apurado junto á Polícia Militar, o condutor de um Hyndai I30, placas de Mogi Guaçu seguia pela referida avenida sentido Jardim Novo I quando acabou batendo em dois veículo VW Fox que estavam estacionados em frente a Padoka Clebinhos Beer.

O I30 foi alavancado e acabou capotando sobre a via permanecendo em posição de capotado. O condutor que segundo informações apresentava sinais de embriaguez não ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência, o condutor vítima do acidente negou o bafômetro (etilômetro) e foi autuado pela recusa, o carro foi guinchado e a via liberado.