Motorista atropelado e esfaqueado por genro morre na UTI

Morreu no madrugada deste sábado (06), Reinaldo Donizete de Oliveira Souza, 52 anos, ele foi atropelado e esfaqueado na Rua José Cristino de Oliveira Campos, no Jardim Selma, zona sul da cidade por volta das 12h00 desta sexta (05), o acusado é o genro Gustavo Cussolim que esta foragido, o motivo do crime seria desentendimentos familiares. Ele passou por cirurgia e foi encaminhado para a UTI da Santa Casa, mas não resistiu.

Segundo apurado pelos GCMs Lucas e Gisele, Reinaldo foi atropelado por um GM Corsa, preto no momento que desceu do caminhão, o ocupante deste veículo que era o genro da vítima tentou prensar ele contra o caminhão, mas não conseguiu, então, deu meia volta e desferiu três golpes de faca, um na costas, outro na perna e um de raspão na cabeça e fugiu sentido ignorado.

Equipes do SAMU foram até o local e após prestarem os primeiros socorros conduziram Reinaldo para a Santa Casa em estado grave.

O autor do crime continua foragido, ele foi identificado como sendo Gustavo Cussolim, informações que possam levar ao seu paradeiro podem ser encaminhadas direto pelo telefone 153 da Guarda Civil Municipal ou até mesmo o 190 da PM.

Foto de Gustavo divulgada pelos familiares de Reinaldo nas redes sociais.