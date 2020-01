Motorista acerta poste em cheio e foge do local sem deixar pistas

No final da noite do último sábado (25), o condutor de um Fia Uno, placas de Mogi Guaçu perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra um poste de ferro, o qual sustenta o semáforo nas esquina entre a Avenida Marechal Castelo Branco com Avenida Nove de Abril e Rua Treze de Maio.

O veículo seguia sentido a Rua XV de Novembro e por motivos desconhecidos o condutor perdeu o controle da direção do veículo, causando uma forte batida.

Os GCMs Josué e Camila chegaram minutos após o acidente, mas o condutor que estaria sozinho no carro se evadiu, o SAMU também foi até o local e nada de vítima (s). Os PMs Carlos e Petraroli elaboram o boletim de ocorrência e recolheram o veículo junto ao pátio credenciado.

Fotos Exclusivas: Rodrigo Fernandes