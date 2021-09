Motociclista sofre fratura no pé em colisão entre motos

Mais um acidente envolvendo motocicletas foi registra no início da tarde desta sexta (24), desta vez no Jardim Itacolomy.

Foi apurado no local que a condutora de uma motocicleta Honda Titan seguia pela Rua Cristóvão Colombo sentido Centro, nas mesma direção seguia o condutor de uma Honda Bis. Ele ao tentar acessar com a Bis a Rua Júlia Barbosa do Couto sofreu a colisão por parte da condutora, ambos foram arremessados ao solo.

Os socorristas do SAMU, Bruno e Carol foram acionados para o local do acidente e prestaram socorro ao condutor, um comerciante que apresentou uma fratura no pé esquerdo e foi removido para a Santa Casa para cuidados médicos, a condutora teve escoriações leves e recusou o atendimento.

Os GCMs Lucas e Gisele colherem as versões de ambos os condutores e registraram a ocorrência.

Fotos: Rodrigo Fernandes