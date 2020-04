Motociclista sofre fratura exposta em acidente com carro no Distrito Industrial

No final da tarde desta terça-feira (21), um grave acidente de trânsito foi registrado pelos PMs Cabo Aquino e Carlos.

Segundo apurado, o condutor de uma Honda Titan que seguia pela Rua Maria Aparecida Duqueche, paralela a Rodovia SP 342 no Distrito João Batista Caruso, sentido Residencial Pantanal I e II bateu na lateral traseira de um Ford Fiesta que seguia pelo mesmo sentido, mas o qual tentou uma manobra pela esquerda.

Com a colisão, o motociclista foi arremessado ao solo e apresentou fratura exposta em um dos pés.

Com apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros, uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros para a vítima e o conduziu para a Santa Casa.

Fotos exclusivas: John Everte