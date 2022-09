Motociclista que sofreu grave acidente em Martinho Prado falece na Santa Casa

Márcio Caetano, 51 anos morreu durante a madrugada desta quinta (01) na UTI da Santa Casa de Mogi Guaçu, onde recebia tratamento intensivo após sofrer um grave acidente na divisa entre o Distrito Martinho Prado Junior e Conchal, próximo a ponte sobre o Rio Mogi Guaçu.

Márcio era funcionário do SAMAE Mogi Guaçu, casado e pai de uma filha, o SAMAE emitiu nota de condolências:

Sobre o Acidente:

Por volta das 17h00 desta quarta (31), o condutor de uma motociclista foi encontrado caído exatamente sobre a ponte que liga Mogi Guaçu até Conchal, (Vicinal Almino Afonso – SP 332) com ferimentos graves. após ter se chocado contra a defensa metálica (guard rail).

Uma equipe do SAMU foi encaminhada para o local e teve apoio da equipe médica do helicóptero Águia da Polícia Militar no atendimento na vítima que precisou ser entubada e após encaminhada para a Santa Casa de Mogi Guaçu neste instante (17h35). Motociclista guaçuano sofre grave acidente na ponte sobre a divisa com Conchal – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)