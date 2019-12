Motociclista pratica manobra equivocada, bate em carro e se fere após violenta queda

Por volta das 14h00 desta quinta-feira (26), um jovem ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Mato Grosso no Jardim Centenário.

Segundo apurado pelos PMs Baraldi e Westin, o condutor de um Fiat Mobi seguia pela Rua Mato Grosso sentido Praça das Crianças, quando na sua preferencial fez uma conversão para a Avenida Paulista sentido Centro e foi atingido na lateral dianteira pelo condutor de uma Honda Titan que seguia no mesmo sentido e teria tentado ultrapassar pelo meio da rotatória existente no local.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo com violência, o capacete que não estava preso a cabeça saiu e as escoriações foram bastantes. O condutor do carro nada sofreu.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e após prestar os primeiros socorros encaminharam o condutor da motocicleta para a Santa Casa, onde recebeu cuidados médicos e passa bem.





Fotos Exclusivas Rodrigo Fernandes