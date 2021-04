Motociclista na contramão bate de frente com carro e fica ferido

No final da manhã deste sábado (10), o condutor de uma motocicleta colidiu de frente com um VW Fox no KM 174 da Rodovia SP 342, próximo a Estrada Joaquim Maria de Arruda, região do Residencial Moacir Guzoni.

Segundo apurado, o motociclista de 27 anos saiu da Rua Basílio Brunheroto no Jardim Ypê 5 e adentrou a Rodovia na contramão para acessar a Estrada Joaquim Maria de Arruda, onde acabou se chocando contra o carro que trafegava pelo acostamento.

Com a colisão, o motociclista apresentou um ferimento importante no pé e foi socorrido pela ambulância da RENOVIAS ao PPA do Jardim Novo II.

A Polícia Militar Rodoviária elaborou o boletim de ocorrência.

Fotos: John Evert