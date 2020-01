Motociclista morre na SP-340; envolvido no acidente não prestou socorro

Um acidente registrado na tarde desta sexta-feira, dia 3, causou a morte de Pedro Benedito Mallis, de 57 anos, residente em Mogi Guaçu. Ele estava em uma moto.

Pedro foi atingido por outro veículo. O corpo dele foi encontrado na pista com sentido a Aguaí, no km 181, no bairro Jatobazeiro, em Mogi Guaçu.

A Polícia Militar Rodoviária está no local, com apoio da equipe da Renovias.

Segundo informações apuradas pelo Portal da Cidade Mogi Mirim, dois caminhões tanque estavam no trecho de subida.

Pedro estava emparelhado e por motivo ainda desconhecido, houve uma colisão lateral e o motociclista foi atingido pelos pneus do caminhão.

Informalmente, uma testemunha informou aos policiais que um dos motoristas teria parado mais à frente do local do acidente, dando sinais de desespero, mas seguiu viagem.

Pedro Mallis trabalhava na Tenneco em Mogi Mirim.