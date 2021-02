Motociclista morre atropelado quando prestava socorro para amiga na SP 340

Um trágico acidente tirou a vida de um jovem de 26 anos por volta das 01h00 da manhã deste domingo (21) na SP 340, próximo ao entroncamento com a Rodovia SP 342.

Abel, vítima fatal do acidente. Foto: facebook

Segundo apurado, a condutora do Ford Fiesta, placas de Mogi Mirim trafegava pela retorno entre as duas rodovias e ao acessar a SP 340 sentido Campinas ficou sem gasolina, ficando parada sobre a faixa de aceleração. Ela teria pedido ajuda do amigo, Abel Pantoja que era motoboy foi até o local com uma motocicleta Honda Titan 160 e quando ele prestava ajuda foi atropelado pelo condutor de VW Polo, placas de Santa Bárbara do Oeste.

Com o impacto, ambos os carros capotaram, o Fiesta foi parar capotado no canteiro central e o Polo posicionou capotado na faixa de aceleração. a motocicleta ficou caída pelo gramado lateral.

Condutora e passageira do Fiesta não foram atingidas, o condutor do Polo que segundo apurado estaria embriagado também não se feriu, já Abel Pantoja morreu na hora, ele além de ser prensado entre os dois carros, foi parar dentro do Fiesta com fraturas incompatíveis com a vida humana.

Equipes de Resgate da RENOVIAS ainda chegaram rapidamente, mas nada puderam fazer pela vida de Abel. Equipes de apoio da RENOVIAS com ajuda da Polícia Militar ajudaram no trânsito, uma faixa da rodovia ficou interditada por mais de duas horas até ser liberada.

A Polícia Militar Rodoviária elaborou o boletim de ocorrência, o condutor do Polo foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado por Homicídio na Direção de Veículo Automotor e Embriagues ao Volante, não pagou fiança e ficou preso á disposição da Justiça.

Fotos: Rodrigo Fernandes