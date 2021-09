Motociclista morre após ser atingido por pássaro (urubu) na Rodovia SP 342

Morador em Espírito Santo do Pinhal, Wagner José Ricci de 53 anos morreu após se envolver em um acidente no final da manhã deste sábado (18) na Rodovia SP 342, Pinhal-Guaçu.

Segundo apurado, ele conduzia uma Honda CB 300 sentido Mogi Guaçu com uma mulher na garupa, quando no KM 182, região entre Nova Louzã e Ouro Preto, foi atingido por uma ave de rapina (urubu), perdeu o controle da motocicleta e bateu violentamente contra um cerca divisória.

Socorristas do SAMU, Resgate do Corpo de Bombeiros e RENOVIAS foram para o local, Wagner já estava sem vida devidos as graves ferimentos sofridos na cabeça e a mulher de 60 anos apresentava escoriações, inconsciente ela foi socorrida para a Santa Casa onde se encontra internada.

Os Policiais Militares Rodoviários Cabo Gomes e Soldado Gonzaga registraram a ocorrência, a Polícia Científica realizou Perícia no local.

Fotos Exclusivas: John Everte