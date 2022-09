Motociclista guaçuano sofre grave acidente na ponte sobre a divisa com Conchal

Por volta das 17h00 desta quarta (31), o condutor de uma motociclista foi encontrado caído exatamente sobre a ponte que liga Mogi Guaçu até Conchal, (Vicinal Almino Afonso – SP 332) com ferimentos graves. após ter se chocado contra a defensa metálica (guard rail).

Uma equipe do SAMU foi encaminhada para o local e teve apoio da equipe médica do helicóptero Águia da Polícia Militar no atendimento na vítima que precisou ser entubada e após encaminhada para a Santa Casa de Mogi Guaçu neste instante (17h35).

A vítima é morador do Condomínio Primavera do Distrito de Martinho Prado Junior.

Ainda hoje maiores detalhes desta ocorrência.

Os GCMs Colombo e Gabriel e viaturas da PM deram apoio no controle do tráfego.