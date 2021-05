Motociclista guaçuano morre na SP 340 ao cair e ser atropelado por carreta

Aconteceu mais uma tragédia no final da manhã desta quarta-feira (12) no Km 163 da SP-340, próximo à churrascaria “Gauchão do Tchê” (Mogi Mirim). Wendell Duarte Belinato, 43, trafegava sentido a Mogi Guaçu quando tentou passar entre duas carretas. Segundo testemunhas, o motociclista, que mora em Mogi Guaçu, vinha em alta velocidade, “costurando” por entre os carros.

De acordo com o motorista de um dos caminhões envolvidos no acidente, um Volkswagen Constelation, eram por volta das 11h40 quando percebeu a aproximação do motociclista entre as carretas. “De repente, ele bateu no meu rodoar (sistema de freios do caminhão) e acabou se desequilibrando. Acho que ele caiu no asfalto e foi parar embaixo da outra carreta”, relatou o motorista, bastante chocado.

O outro caminhoneiro confirmou essa versão e disse que sentiu quando a carreta, vazia, que ele rebocava com outro VW Constelation, passou em cima do motociclista. “Senti um tranco, mas não sabia que era ele. Só depois que parei é que vi, pelo retrovisor, o corpo no meio da pista”.

Viaturas de Resgate do Corpo de Bombeiros e ambulâncias da RENOVIAS chegaram rapidamente ao local, mas não havia nada a ser feito. O corpo de Wendell havia sido esmagado e ele teve morte instantânea. Uma das pistas da SP-340, sentido (Norte), teve que ser fechada e o tráfego no local ficou carregado.