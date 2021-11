Motociclista gira no ar após colidir contra carro que realizou manobra equivocada

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostram um acidente impressionante na Avenida Bandeirantes, Bairro da Capela no final da tarde desta sexta (26).

Foi apurado que após o condutor de um Fiat Siena, branco, o qual estava estacionado tentar acessar a Travessa Basílio Braga, via esta que é contramão, foi atingido por uma motocicleta Yamaha Teneré, o condutor atingiu a lateral do carro quando seguia sentido Centro.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e rapidamente esteve no local, onde após prestar os primeiros socorros para o motociclista o encaminhou para o Hospital São Francisco para cuidados médicos. Por sorte, apesar da gravidade do acidente, apenas ferimentos leves, sem lesão grave ou fratura.

O condutor do Siena não se feriu e no demais, apenas danos materiais.

Veja o vídeo no momento do acidente: