Motociclista fica gravemente ferido após choque violento contra muro

O acidente aconteceu por volta das 11h40 da manhã desta segunda (08), o motociclista em uma Yamaha Fazer descia a Rua Eufrosina de Oliveira no Jardim Itamaracá sentido Jardim Serra Dourada, local que recebeu recape de asfalto recentemente.

No prolongamento desta via fica a Rua Vergilimo Maria da Silva, onde existe uma lombada, o motociclista teria perdido o controle da motocicleta ao passar sobre esta lombada e acertou em cheio o muro de uma residência, já no Jardim Serra Dourada.

A colisão foi tão violenta que deixou a motocicleta parcialmente destruída, o condutor foi arremessado ao solo violentamente há pelo menos 10 metros e apresentou fratura exposta na perna direita, afundamento de tórax e diversas escoriações pelo corpo.

Um testemunha acionou o SAMU, os socorristas Bruno Damião, Enius e Rodrigo com apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e conduziram a vítima para a Santa Casa em estado grave.

Até o momento a vítima não foi identificada e a Perícia da Polícia Científica esteve no local para apurar o acidente junto a Polícia Civil. A Polícia Militar elaborou o Boletim de Ocorrência.