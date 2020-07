Motociclista e ciclista ficam feridos após forte colisão na Avenida das Torres

Na tarde deste domingo (12), mais um acidente de trânsito foi registrado na cidade. O condutor de uma Yamaha Fazer seguia pela Avenida das Torres, no Jardim Zaniboi II, quando no cruzamento com a Rua Paulínia colidiu com um homem que conduzia uma bicicleta, segundo informações, o ciclista invadiu a preferência.

Ambos foram arremessados ao solo e ficaram bastante feridos. Populares acionaram o SAMU que rapidamente chegou ao local e após prestar os primeiros socorros, conduziram as vítimas para a Santa Casa.

Fotos Exclusivas: John Everte