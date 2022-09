Motociclista é atingido por carro e arremessado contra poste na Avenida Brasil

No final da manhã desta sexta (16), a Polícia Militar registrou mais um acidente de trânsito, desta vez na Avenida Brasil próximo a ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, região central da cidade.

Segundo apurado, o condutor de uma Yamaha Fazer que seguia sentido Avenida Padre Jaime teria sido fechado por um veículo que seguia no sentido contrário e fez uma conversão proibida. O motociclista acabou sendo atingido e arremessado sobre o carro e atingiu um poste de iluminação.

O motorista do veículo causador do acidente se evadiu do local sem prestar socorro. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros e SAMU que rapidamente chegaram ao local do acidente e prestaram socorro ao motociclista que teve fraturas e escoriações, ele foi socorrido para a Santa Casa para receber tratamento adequado.

Fotos: John Everte