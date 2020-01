Motociclista é atingido na traseira e fica ferido na Rodovia SP 340

O motociclista Wesley da Silva, 23 anos de Aguaí/SP foi atingido na traseira por um VW Polo que era dirigido por um motorista de Holambra/SP, o acidente aconteceu em Mogi Mirim, na Rodovia SP 340 no KM 164-900, o fato se deu por volta das 10h30 da manhã desta terça (21).

Segundo apurado, ambos seguiam no mesmo sentido e por motivos ainda a serem apurados, o Polo atingiu a traseira da Yamaha Fazer que era conduzido por Wesley, com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e apresentou ferimentos na clavícula, joelho e e pés. O carro e a motocicleta foram parar no canteiro central com danos de médio grau.

Equipes da RENOVIAS chegaram rapidamente ao local e com apoio de paramédicos, Wesley foi socorrido ao UPA e passa bem. A Polícia Rodoviária esteve presente e elaborou o boletim de ocorrência. Veículos em dia liberados no local do acidente para os responsáveis.