Motociclista de Mogi Guaçu fica ferido em acidente na SP-340 (Mogi Mirim)

O condutor de uma moto ficou gravemente ferido. Na madrugada desta quinta-feira, dia 20, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu na traseira de um caminhão carregado de laranja.

O acidente ocorreu na rodovia SP-340. O caminhão conduzido por João da Silva Rego Neto, 60 anos, de Aguaí, trafegava sentido Aguaí para São Paulo, quando o motorista disse que escutou um estouro achando que tinha estourado um pneu.

Quando ele parou, notou a moto caída no acostamento e o rapaz que vinha com a moto no sentido de Mogi Guaçu para Mogi Mirim. O motociclista se dirigia para a casa da noiva, que mora em Mogi Mirim.

Ele foi socorrido com fraturas múltiplas pelo corpo. A noiva dele achou estranho a demora para chegar em casa. Foi quando ela pegou o carro e passando pelo local, identificou a moto da vítima.

O condutor da moto foi mais tarde identificado como Carlos Roberto de Oliveira Filho, 24, de Mogi Guaçu.

