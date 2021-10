Motociclista de 58 anos morre em acidente na Rodovia SP 340

No final da noite deste sábado (9) um grave acidente com vítima fatal foi registrado na rodovia SP-340 (sentido Mogi Mirim/ Mogi Guaçu.

O condutor da moto, uma CG Titan 160, seguia pelo mesmo sentido que o carro, um Citroen. Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, o motociclista teria invadido a faixa contrária e houve a colisão.

A equipe da Renovias esteve no local, mas a vítima João Santos da Silva, de 58 anos, não resistiu aos ferimentos.

A equipe da Polícia Científica esteve no local e deverá apurar as causas do acidente. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência policial. (Fotos: Claudio H. Felício)