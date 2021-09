Motociclista de 44 anos perde a vida em acidente na SP 340

Na manhã desta terça-feira, dia 21, um motociclista morreu após um acidente na SP-340 km 159, nas proximidades do posto de combustível RVM (sentido Mogi Mirim/Campinas).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, ele seguia sentido Campinas, com a moto Suzuki GS 500E, de cor azul, quando perdeu o controle da moto, atingiu uma placa de sinalização – existente no acostamento da via – e caiu no acostamento.

Com impacto, Antônio Carlos Gaspar Junior, de 44 anos, sofreu ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da Renovias – concessionária que administra a rodovia – até à Santa Casa de Mogi Mirim., mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os peritos do IC (Instituto de Criminalística) da Polícia Científica estiveram no local e deverão apurar as causas do acidente.

Fotos: Claudio H. Felício/Portal Cidade de Mogi Mirim