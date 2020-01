Motociclista cai na pista após acidente e é atropelado por diversos veículos na SP 340

Um motociclista de 37 anos morreu na noite desta quinta-feira (2), na Rodovia SP 340, KM 130 em Jaguariúna, Maurício Augusto Bergantim Francabandiera teria colidido a sua motocicleta Yamaha YBR, placas de Mogi Guaçu em um carro e caiu na pista, logo após foi atropelado por outros veículos.

O acidente aconteceu por volta das 21h00 e parte da rodovia ficou interditada por cerca de uma hora e meia. Uma ambulância da RENOVIAS esteve no local imediatamente após o acidente, mas Maurício teve morte instantânea. Os demais veículos envolvidos no acidente se evadiram sem prestar socorro ou comunicar o fato.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e elaborou o boletim de ocorrência, a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente e os envolvidos que se evadiram com ajudas de câmeras de segurança. Maurício era morador de Holambra.