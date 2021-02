Motocicleta pega fogo após queda em trevo

No início da manhã desta segunda-feira (08), um motociclista caiu ao solo por motivos desconhecidos e a sua motocicleta, uma Yamaha Fazer, placa de Mogi Guaçu se incendiou devido ao vazamento de combustível. O fato se deu no trevo da Rodovia SP 342 que dá acesso ao Jardim Santa Terezinha I e Distrito Industrial João Caruzo.

Populares acionaram o Resgate do Corpo de Bombeiros que junto com o Caminhão Auto Tanque se fez presente, o motociclista foi socorrido com ferimentos leves e o incêndio exterminado.

A GCM esteve presente e ajudou no controle do tráfego e a Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência, Equipes RENOVIAS também estiveram presente em apoio.