Motocicleta fica destruída após acidente na Clara Lanzi Bueno, região dos Ypês

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda (17) na Avenida Clara Lanzi Bueno, próximo a ponte sobre a SP 342, ao lado da antiga Cerâmica Lanzi.

Segundo apurado, o condutor de uma motocicleta Honda CBX 500 que seguia sentido Bairro São José bateu violentamente na traseira de um Hyundai HB20 que seguia no mesmo sentido e acabou caindo violentamente ao solo.

Bombeiros do Resgate foram acionados e prestaram os primeiros socorros ao condutor que apresentou múltiplos ferimentos e foi encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito que ficou parcialmente impedido durante o resgate e atendimento a vítima, a condutora do HB20 nada sofreu, a motocicleta ficou com a frente totalmente destruída.

Fotos: John Everte