Motoboy rodopia no ar após choque violento contra carro; veja o vídeo

Um motoboy de 21 anos sofreu um acidente impressionante por volta das 14h00 desta terça (23) na Vila Leila.

O condutor do Chevrolet Ônix avançou a preferencial do motoboy que por sua vez trafegava em velocidade incompatível com a via, não respeitando a redução de velocidade na lombada, causando uma grave colisão.

No vídeo abaixo, é possível perceber tudo como aconteceu, por sorte, o motoboy, apesar da gravidade do acidente, teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU até o PPA (Posto de Pronto Atendimento), onde recebeu cuidados médicos. Ocorrência registrada pela Polícia Militar.