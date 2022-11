Moto para embaixo de caminhão após acidente em Mogi Mirim

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão caçamba e uma motocicleta modelo Honda Twister, deixou um motociclista ferido na noite desta segunda-feira (07), em Mogi Mirim.

De acordo com informações iniciais, por volta das 20h00, o caminhão caçamba trafegava pela Rua Profa. Alayde Silva de Mello, no Jardim Patrícia, na região da Antiga Pedreira, e a motocicleta seguia pela Rodovia Deputado Nagib Chaib, no sentido ao Morro Vermelho e Mogi Guaçu.

Ao ingressar na rodovia, por razões desconhecidas, o caminhão teria cruzado a frente da moto, o condutor não teve tempo de desviar ou frear, se chocando contra a lateral do caminhão, sendo violentamente arremessado na via, a moto foi parar embaixo do caminhão.

Após o acidente, outros motoristas que passavam pelo local e o condutor do caminhão, prestaram os primeiros atendimentos ao condutor da moto e acionaram a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Com a chegada da guarnição de resgate, a vítima recebeu todos os atendimentos necessários e foi encaminhado ao hospital.

Fonte: MOGI HOJE : https://www.facebook.com/groups/217482368635418/permalink/1793598601023779/