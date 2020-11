Morreu na UTI jovem que se acidentou ao fugir de abordagem policial

Faleceu nesta segunda-feira (02) na UTI da Santa Casa de Mogi Guaçu, o jovem Humberto Martins Borges, de 19 anos, ele sofreu um grave acidente por volta das 10h00 da manhã da última quarta-feira (28) na Avenida das Torres, no Jardim Canaã II.

Segundo informações, o jovem conduzia uma motocicleta e recebeu ordem de parada de uma viatura da Polícia Militar, no entanto, ele desobedeceu e empreendeu fuga pelas ruas do bairro, no entanto, ao atravessar o canteiro da Avenida das Torres no Jardim Canaã II ele foi atingido por um ônibus e foi arremessado ao solo violentamente.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte, o enterro do corpo do jovem acontece hoje, segunda (02)