Morre o radialista Alair Bellini, figura histórica de Mogi Guaçu

Morreu na manhã desta quarta-feira (12), uma das vozes mais bonitas e marcantes das rádios da região. Um infarto fulminante levou o radialista Alair Alves Bellini, que durante anos atuou nas principais rádios de Mogi Mirim, Campinas, Mogi Guaçu e outras cidades do Estado de São Paulo.

Em Mogi Mirim, foi companheiro de esportes do vereador Geraldo Bertanha, o Gebê, na Cultura AM (atual rádio Bandeirantes). Ambos cobriam o Mogi Mirim E.C. “Aprendi muito com ele. Certamente é uma perda irreparável para a imprensa regional, principalmente para o rádio”, desabafou Gebê.

Antes de Mogi Mirim, Alair Bellini já havia trabalhado na Rádio Educadora de Campinas, chegando a ser setorista do Guarani F.C. No final dos anos 1980, foi convidado pelo então prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha, para trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura, tornando-se o porta-voz daquela administração (1989-1992).

No final do mandato, Alair Bellini foi um dos pioneiros na implantação da rádio Vale Verde FM, também em Mogi Guaçu, onde atuou por muitos anos. Gebê destaca que Alair Bellini era uma das vozes mais marcantes do rádio regional, juntamente com Antônio Carlos, Carmona e tantos outros talentos mogimirianos das AMs e FMs.

Alair também tinha um afeto muito grande pelo jornalista Valter Abrucez, com quem trabalhou na Prefeitura de Mogi Guaçu e em alguns programas esportivos radiofônicos em Mogi Mirim. Em 2014, a Lifamm (Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim), prestou uma homenagem ao radialista com o nome do troféu para a 1ª Copa dos Campeões daquele ano, vencida pelo Itaqui, de Mogi Guaçu. Alair Bellini influenciou muitos profissionais de rádio, inclusive o filho, Alair Júnior, que hoje é um nome muito conhecido nas TVs e rádios regionais.