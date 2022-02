Morre o Professor Edson, figura marcante na política guaçuana

Morreu na madrugada desta quinta (03) o Professor Edson Domingues, 58 anos, ele tentava se recuperar de uma cirurgia no intestino após contrair um câncer no ano passado.

O Professor Edson era conhecido no meio político guaçuano, candidato a Vereador e Deputado Estadual em eleições passadas, no ano de 2020 ele foi candidato a Vice Prefeito ao lado do Sindicalista Marçal Georges Damião, eleição esta vencida pelo atual Prefeito Rodrigo Falsetti.

O Professor Edson também ficou conhecido devido a suas postagens de vídeos nas redes sociais onde cobrava do poder público melhorias em diversos setores públicos da cidade, como problemas em ruas e áreas verdes da cidade.

Confira o recado dado por familiares na sua página oficial.

O Mogi Guaçu Acontece deixa registrado o pesar e luto pela perda de uma grande pessoa. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os amigos e familiares neste momento de tristeza!!!

O velório do Professor Edson Domingues será hoje (03/02/2022) a partir das 10h no Cemitério Municipal do Jardim Novo com saída às 16h30 para sepultamento no Cemitério Colina das Flores.