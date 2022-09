Moradores podem sugerir prioridades para leis orçamentárias até o dia 26 de setembro 

A Secretaria Municipal de Finanças disponibilizou um link para que munícipes encaminhem sugestões para a elaboração da legislação orçamentária de Mogi Guaçu. Até o próximo dia 26, as sugestões podem ser encaminhadas por meio de uma plataforma digital disponível no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços, sob o nome “LOA Participativa”.

O objetivo da medida é estimular a participação popular no processo que irá definir as prioridades do orçamento municipal, começando pela Lei Orçamentária Anual (LOA), elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nesta lei, está contido um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis.

“No ano passado, recebemos centenas de sugestões pela internet, o que assegura ao morador a oportunidade de colaborar com as diretrizes orçamentárias, apontando possíveis soluções para problemas da sua vizinhança, seu bairro ou da cidade como um todo”, comentou o secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto de Campos Vallim.

A contribuição poderá ser feita através do preenchimento de um questionário eletrônico simples, em que o usuário oferece seus dados, escolhe o setor da administração pública a que se dirige a mensagem e descreve sua opinião.